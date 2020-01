ls Mr. Bean ooit een sketch zou moeten doen als euthanasie-arts, is de akte van beschuldiging op het volgende week startende assisenproces perfect bruikbaar als script. Op de beklaagdenbank zitten de Sint-Niklase huisarts Joris V.H. (59), zijn collega Frank D. (58) en psychiater Godelieve T. (67). Het openbaar ministerie stelt dat de drie dokters zich schuldig maakten aan vergiftiging, waardoor ze in theorie tot levenslange opsluiting riskeren. Het is de eerste keer dat artsen zich daarvoor moeten verantwoorden sinds de inwerkingtreding van de euthanasiewet in 2002.

Joris V.H. paste in de avond van 27 april 2010 euthanasie toe op Tine Nys: borderline, suïcidaal, uitgesproken levensmoe, uitbehandeld verklaard. Ze had haar aanvraag voor euthanasie ingediend op kerstdag 2009, een dag die ze alleen had doorgebracht. Wat ergens kan worden gezien als indicatief voor hoe de 38-jarige vrouw zich verhield tot haar eigen familie.