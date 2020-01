Dit zijn Vlaanderens TikTok-sterren: 'Het is een fulltime job, ik ben er 7 uur per dag mee bezig'

‘Je gaat díé toch niet interviewen, die is zo fake, volgens mij zijn al die volgers gekocht of zo!’ Wanneer ik rondvraag doe bij de TikTok-autoriteiten in mijn omgeving, jongens en meisjes zonder stemrecht maar mét 4G, blijkt al snel dat de meningen verdeeld zijn over wie het verdient om hun favoriete app te vertegenwoordigen. Of ook over wat een goede TikTokker nu precies tot een goede TikTokker maakt. Want laten we wel wezen: wie de kaap van de 30 gepasseerd is, doet er goed aan om niet zelf te proberen TikTok te doorgronden. Zelfs niet uit nieuwsgierigheid. Zelfs niet in naam van de journalistiek. Zelfs niet omdat rapper Lizzo erop zit.

De razend populaire video­sharing-­app, waar ondertussen anderhalf miljard gebruikers korte filmpjes van zo'n vijftien seconden opnemen, oogt bijzonder vreemd voor iedereen die niet is opgegroeid met de visuele beeldcultuur van sociale media. En: elke confrontatie met het feit dat je niet meer mee bent, is er eentje te veel. Wie TikTok wil begrijpen, kijkt dus best mee over de schouder van de mensen die de app gebruiken. Tieners en kinderen voornamelijk, en de occasionele dertiger op de marketingafdeling van een bedrijf dat door heeft dat deze app dé manier is om de mysterieuze Zoomer-generatie te bereiken.

Wij laten daarom enkele van de populairste TikTokkers van Vlaanderen aan het woord, vingervlugge videogenieke tieners die niet meer voorbij een speelplaats kunnen wandelen zonder voor een selfie te moeten poseren. Wie zijn ze, wat drijft hen en vooral: moeten die geen huiswerk maken?