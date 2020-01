- Wat verstaat u onder extreme verlegenheid?

Janna Marie Bas-Hoogendam «Iets wat veel verder gaat dan de verlegenheid die iedereen soms overkomt. Veel mensen zijn gespannen als ze voor een groep moeten spreken of naar een feestje gaan waar ze niemand kennen. Maar na een tijdje ebt die spanning weg. Zo niet bij extreme verlegenheid, ook wel sociale angststoornis genoemd. Dat is een aandoening die is opgenomen in de DSM-5, het internationale handboek voor de classificatie van psychiatrische stoornissen. Het kan het leven van mensen behoorlijk verpesten, zeker in onze huidige samenleving, waarin extraversie en jezelf verkopen hoog staan aangeschreven.»

- Hoe dan?