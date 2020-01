Zeg uw dagbladabonnementen op, boycot journaals op tv en verwijder apps als Facebook en Nu.nl van uw telefoon, zo luidt het advies van Rolf Dobelli. Probeer het eens: dertig dagen doorbrengen zonder nieuws. Volgens de Zwitserse bestsellerauteur en zakenman zult u niets belangrijks missen, maar gaat de kwaliteit van uw leven er merkbaar op vooruit.

Dobelli spreekt uit ervaring. Zelf stopte hij in 2010 met het volgen van de actualiteit. 'Wat als een experiment begon, is nu een levensfilosofie', zegt hij in de lobby van een Amsterdams hotel. Dobelli is in Nederland om zijn boek 'Het nieuwsdieet' te promoten. Het essay waarop de bundel voortborduurt, ontving eerder lof van onder meer de Britse krant The Guardian en van Rob Wijnberg, oprichter van De Correspondent.

'Tot mijn 44ste verslond ik het wereldnieuws', zegt Dobelli. In zijn puberteit bracht de Zwitser de zaterdagen niet op het sportveld of met meisjes door, zoals zijn vrienden, maar in de bibliotheek van Luzern. Hangend boven de leestafels spelde hij daar de kranten. 'Ik was een junkie. Al helemaal toen het internet in de jaren negentig opkwam en nieuws altijd en overal gratis beschikbaar was.' Enkel sportberichten sloeg hij over.