Als actrice is '(47), die te zien was in onder meer ‘Se7en’, ‘The Talented Mr. Ripley’ en ‘Shakespeare in Love ‘al geslaagd. Voor die laatste film werd ze bekroond met een Oscar. Paltrow acteert nog steeds: zo is ze te zien als Pepper Potts in de ‘Avengers’-franchise.

Maar intussen verkent de blonde actrice ook andere domeinen. Met haar lifestyleplatform Goop verkoopt ze recepten voor een gezonder leven en - wat we generaliserend kunnen omschrijven als - lifestyleproducten. Of ze ook daar een Oscar zal voor krijgen, is echter nog maar de vraag. Over haar rol als zakenvrouw zijn de meningen ietsje meer verdeeld. Daar zit de aard van het productengamma voor veel tussen.

Deze week haalde ze - andermaal - het nieuws met alweer een opvallend product dat via de webshop te koop werd gesteld: een geurkaars. Niet zomaar een geurkaars uiteraard: 'This Smells Like My Vagina' werd het kleinood gedoopt, met een prijskaartje van 67,50 euro. De kaars is als grap ontstaan, zegt de actrice-onderneemster. Samen met haar parfumeur Douglas Little was ze aan het experimenteren met nieuwe geuren. Op een gegeven ogenblik zei Paltrow: ‘O, dit ruikt naar mijn vagina.’ De geur werd geselecteerd en verder uitgewerkt. Volgens de website van Goop is de kaars gemaakt van geraniums, bergamot, ceder, damastrozen en muskuszaad, en de geur wordt omschreven als ‘grappig, prachtig, sexy en onverwacht’. Vooraleer u naar de webshop surft, met uw bankkaart in aanslag, we moeten u teleurstellen: het ding is uitverkocht.