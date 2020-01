Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij de Zelfmoordlijn. Telefoon: 1813

'Anderen hadden in mijn plaats meer gedaan dan in bed liggen'

Kees Kentie «Vroeger bezocht ik vaak kaartenleggers. Ze vertelden me allemaal dat ik niet ouder dan tachtig zou worden, en dat ik in mijn slaap zou overlijden. Nou, ik ben 87, het wordt nu wel eens tijd.»

Al ruim dertig jaar woont hij hier alleen, in een appartement dat hij eigenlijk te groot vindt, tussen zijn antieke meubels. Onder de salontafel liggen boeken over kunst, over Den Haag en over de Oranjes. Het prachtig gekrulde kabinet in Louis Quinze-stijl, tegenover zijn bank. ‘Dat salontafeltje is Frans’, vertelt hij. Hier is zijn leven hem lang geleden al ontglipt.