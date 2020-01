De coming-out van 'Nikkie Tutorials:' 'Man of vrouw, het zijn maar labels'

De glitters op haar lange acrylnagels fonkelen in het licht. De Nederlandse Nikkie de Jager, wereldberoemd met haar YouTube-kanaal NikkieTutorials, heeft haar middelvinger naar de camera opgestoken. Het gebaar is bedoeld voor haar afpersers, die het geheim van de make-upkoningin dreigden te lekken aan journalisten. ‘Vandaag herneem ik mijn macht’, zegt De Jager in het Engels.

Bekijk hier de coming-out video:

Haar nieuwste video begint met de aankondiging dat ze haar bijna dertien miljoen volgers iets moet vertellen. ‘Ik ben geboren in het verkeerde lichaam, wat betekent dat ik transgender ben.’ De Jager, die opgroeide in het Noord-Brabantse Uden en deelnam aan 'Wie is de mol?', vertelt dat ze voorbij zou willen gaan aan hokjes en labels, maar dat ze al haar hele leven weet dat ze een vrouw is. Ze wachtte op het juiste moment om haar verhaal te delen met de fans. De chantage heeft dat tijdstip vervroegd, maar toch ervaart De Jager het plaatsen van de video als bevrijdend.