“Dit topteam te mogen leiden, is niet minder dan een eer”, liet Van Isacker optekenen toen hij begin juni vorig jaar als hoofdredacteur van VTM Nieuws werd aangesteld. Een openlijke liefdesverklaring aan het adres van de redactie. Alleen bleek die liefde de voorbije maanden allesbehalve wederzijds.

Van Isacker kwam op de nieuwsdienst van VTM terecht met een duidelijke missie. Het doorvoeren van een transformatieplan dat de redactie niet alleen zou klaarstomen voor de toekomst, maar er ook voor moest zorgen dat VTM Nieuws naadloos zou integreren binnen de activiteiten van News City. Dat ambitieuze project brengt Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws samen in één grote multimediale redactie.

Als oude bekende van het huis leek hij de aangewezen man om dat te doen. Van 1995 tot 2005 was hij al hoofdredacteur en directeur informatie bij VTM. Maar al snel bleek dat de tijden veranderd zijn. De autoritaire, top-downmanagementstijl die Van Isacker destijds hanteerde bleek anno 2020 vooral voor ergernis te zorgen. Zeker omdat het moeilijk was een rode draad te herkennen in de richtlijnen die op die manier naar de redactievloer werden doorgesluisd.