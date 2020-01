Miljardenboetes dreigen voor autofabrikanten: 'Stop verkoop SUV's met 400 pk'

Wie advertenties van autofabrikant bekijkt in tijdschriften en hun commercials op tv ziet, krijgt misschien de indruk dat de duurzame, klimaatvriendelijke toekomst van de elektrische auto is aangebroken. Maar het tegendeel blijkt waar: de CO2-uitstoot van auto's is juist aan het stijgen. Geen enkele fabrikant haalt de strenge Europese CO2-norm die eind dit jaar ingaat, waardoor in totaal voor maar liefst 14 miljard euro aan boetes dreigt, aldus PA Consulting.

De Europese Commissie heeft bepaald dat alle nieuwe auto's van een merk vanaf volgend jaar gemiddeld niet meer dan 95 gram per kilometer mogen uitstoten. Deze strenge norm heeft grote consequenties voor veel autobouwers. Zoals voor Volkswagen, dat de norm flink zal overschrijden. Omdat het concern jaarlijks tien miljoen auto's bouwt, zal de boete navenant hoog uitvallen: de Duitsers krijgen uit Brussel mogelijk een rekening van 4,5 miljard euro gepresenteerd. Zelfs Toyota, dat vroeg overschakelde op zuinige hybridetechnologie en goed op weg was, zal vermoedelijk de Europese limiet overschrijden. Nipt weliswaar, maar toch dreigt nog een boete van 18 miljoen.

PA Consulting bracht voor de vijfde keer de gemiddelde CO2-uitstoot in kaart van de belangrijkste Europese autofabrikanten. Het laatste rapport, dat vandaag verschijnt, schetst een somber beeld. In plaats van te dalen, groeit de uitstoot juist weer over de hele linie, aldus industriekenner Michael Schweikl van het adviesbureau.