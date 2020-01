Uithuilen bij een avatar helpt soms beter dan bij je beste vriendin

Als we iets vervelends meemaken, bespreken we dat vrijwel altijd met anderen. Over onze gevoelens praten is zelfs een van de meest gebruikte manieren om onze emoties te reguleren.

Dat we er alleen op korte termijn wat aan hebben, komt volgens Pauw doordat we eenzijdig gericht zijn op emotionele steun als we boos zijn over die leuke baan waarvoor we zijn afgewezen of verdrietig om een ruzie. 'We willen een luisterend oor en erkenning van onze problemen. Op korte termijn is het prettig om op die manier stoom af te blazen, maar op lange termijn voelen we ons er niet beter door', aldus Pauw, die honderden proefpersonen in een handvol afzonderlijke experimenten emoties liet delen.

Om de boosheid en het verdriet echt te verminderen, is het nodig dat de luisteraar een tegengeluid laat horen, lichtpuntjes helpt zoeken of de zaken relativeert. Maar om zulke rationele steun wordt zelden gevraagd. En de luisteraar is niet geneigd die aan te bieden.