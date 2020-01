Wil je afvallen? Slik dan deze maagballon in

'En dan heb ik hier de magic pill', zegt bariatrisch chirurg Jan Willem Greve, terwijl hij de witte capsule ter grootte van een zetpil laat zien. Aan de capsule zit een draadje met op gezette afstanden zwarte markeringen. In de röntgenkamer in de kelder van het ziekenhuis zit tegenover de chirurg cliënt Manon (55), een grote rode plastic beker water in haar hand. Ze neemt een slok om alvast de keel te smeren.

Manon staat op het punt een maagballon in te slikken, een relatief nieuwe behandeling tegen de nog steeds groeiende overgewichtepidemie. Mensen met ernstige obesitas (een Body Mass Index boven de 40) kunnen in Nederland een maagverkleining krijgen om af te vallen, maar mensen die 'gewoon' overgewicht hebben, komen niet in aanmerking voor zo'n operatie. Voor hen is er de maagballon. Het idee is dat die het hongergevoel vermindert, waardoor de patiënt minder eet.

Draadje

Greve vraagt aan Manon de capsule in te slikken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Manon hoest en kokhalst, grijpt naar de hand van de arts. 'Het gaat heel goed, hij zit bijna in de maag', zegt Greve geruststellend. Dan beweegt de buik van Manon: de capsule is van de slokdarm in de maag geplonsd. De opluchting is op haar gezicht leesbaar. Het draadje hangt uit haar mond, de zwarte markeringen nog zichtbaar ter hoogte van haar kin.

In de maag ontvouwt de ballon zich. Nadat Greve de ballon via het draadje heeft gevuld met vloeistof, blijft die ongeveer zestien weken zitten. Daarna loopt hij leeg en verlaat via de ontlasting ongemerkt het lichaam. Tenminste, als alles goed gaat, want voor Manon is het al de tweede maagballon: de eerste liep te snel leeg.