Zijn Belgische winkels wel klaar voor de komst van Amazon?

Op Amazon.nl kunnen Nederlandstalige klanten al enkele jaren terecht voor e-books, maar voor andere producten worden ze op dit moment nog vlotjes doorgestuurd naar de Duitse tegenhanger. ‘Later dit jaar’ komt daar verandering in, kondigt de webgigant aan. Via het Nederlandse portaal zal een uitgebreider aanbod van speelgoed, elektronica en andere producten in de online-etalage staan.

Uit de vele reacties in Nederlandse media valt duidelijk af te leiden dat de koorts in het retaillandschap stijgt. Niet alleen bij kleine, lokale spelers in de sputterende winkelstraten trouwens. In vergelijking met Amazon (omzet: 197 miljard euro) zijn gevestigde waarden als Bol.com (omzet: 2 miljard) klein grut. Bovendien staat het bedrijf van Jeff Bezos bekend als een extreem agressieve organisatie die groeit tot ze heerser is.

Ook voor België lijkt de impact groot. In Wallonië is Amazon.fr nu al de marktleider, in Vlaanderen is dat voorlopig Bol.com. Via Amazon.de zijn namelijk lang niet alle artikelen beschikbaar, en de verzendkosten liggen vaak hoger. ‘Maar ik ga ervan uit dat België nu in de regel gelijkgesteld zal worden met Nederland op Amazon.nl’, zegt retailexpert Gino Van Ossel. Aangezien de betaaloptie via Bancontact al geregeld is voor het Franse portaal, lijkt ook die belangrijke voorwaarde aanwezig; in Nederland is iDEAL namelijk de populairste betaaloptie.