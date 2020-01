Joël De Ceulaer bij Alex Agnew: 'Wanneer krijgt een politicus de volle laag? Als hij bloedend op de grond ligt'

Iedere zondag op Humo: 'Welcome to the AA', de podcast van Alex Agnew en zijn partner in crime Andries Beckers die elke week een andere gast ontvangen voor een goed gesprek. In deze aflevering: De Morgen-journalist Joël De Ceulaer over waarom onze onvolmaakte democratie nog altijd het beste systeem blijft.

In zijn nieuwe boek 'Hoera, de democratie is niet perfect' legt De Ceulaer uit waarom de democratie allesbehalve dood is. "Ook al zijn vandaag vele mensen boos, boosheid is en blijft de brandstof van de democratie."

Een gesprek over politiek, macht én Bart De Wever.

Joël De Ceulaer: «De media hebben altijd een beetje de neiging om te leunen in de richting van de macht. Hetgeen vreemd is, want het zou eigenlijk het omgekeerde moeten zijn, maar we hebben dat gezien met Stevaert en ook met Verhofstadt. Wanneer krijgt een politicus de volle laag? Als hij bloedend op de grond ligt. Dat hebben we ook gezien met Stevaert. Wanneer hebben ze hem aangepakt? Toen hij op de grond lag. En de tijd van De Wever komt nog, daar mag je zeker van zijn, maar nu nog niet.

»Je moet je de vraag stellen hoe het komt dat de perceptie leeft dat de laatste regering onder Bart De Wever het beter heeft gedaan dan de regering onder Di Rupo terwijl de regering Di Rupo door de kiezer beloond werd met zetels en de NVA in de laatste verkiezingen enorm is afgestraft.

»Dat komt voor een groot deel door de kracht van Bart De Wever die retorisch enorm sterk is. Hij heeft de laatste 15 jaar het politieke debat opnieuw wakker geschud na de lamme tamme paarse jaren hetgeen een zegen is geweest voor de Belgische politiek. Hij is ook zo slim dat hij erin geslaagd is de geesten van de mensen, de media en ook van sommige politicologen zo te kneden en te framen dat die hetzelfde zeggen als hij.»