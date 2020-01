Alex Agnew over Blue Monday: 'Kleine dingen kunnen je uit een dipje helpen'

Vandaag is het Blue Monday, naar verluidt de meest deprimerende dag van het jaar. Telenet biedt een opkikker voor iedereen die last heeft van een winterdip. Van 10 tot 16 uur kan je gebeld worden door de Comedy Helpdesk voor een humoristisch babbeltje met Urbanus, Adriaan Van Den Hoof en Jacques Vermeire. Daarnaast wordt iedereen met Play of Play More opgevrolijkt met de toevoeging van 25 zaalshows van topcomedians. Onder die topcomedians ook Alex Agnew.

HUMO Heb je soms ook een Blue Monday gevoel?

Agnew «Ik ben niet zo’n Blue Monday kind of guy. Andries en ik nemen elke maandag een podcast op en dat is altijd iets waar ik naar uitkijk. Ik denk dat een slechte maandag ook alleen geldt wanneer je weer moet gaan werken op een job die je eigenlijk niet leuk vindt. Als je je amuseert, maakt het eigenlijk niet uit dat het maandag is.

»Vroeger toen ik nog naar school ging, was ik wel een grote gelover in Blue Monday. Toen vond ik maandagen echt verschrikkelijk. Zondagochtend werd ik al slechtgezind omdat het bijna maandag was. Waar ik me toen aan vastklampte was de Boomtown Rats met ‘I Don’t Like Mondays’.»

HUMO Wat kan je onmiddellijk gelukkig maken wanneer je dan toch een dipje hebt?

Agnew «Mijn dochter. Ze heeft goede humor dus met haar kan ik altijd wel lachen. Ik ben niet alleen zelf comedian, maar ik kijk ook heel graag naar comedy. Sport helpt mij eveneens door een dipje, vooral gaan lopen of boksen. Het zijn vaak de simpele dingen die mij gelukkig maken. Soms moet je gewoon nog eens een fijne jaren ’80 film kijken of een nieuwe reeks bingewatchen.»

HUMO Adriaan Van Den Hoof, Urbanus en Jacques Vermeire vertegenwoordigen de Comedy Helpdesk van Telenet tegen Blue Monday. Wie zou jou wel eens mogen bellen voor een opbeurend en humoristisch babbeltje?

Agnew «Oh man, David Bowie! Jammer dat hij dood is want met hem had ik me wel goed geamuseerd. Het was dan ook een onwaarschijnlijk grappige man als je hem in interviews zag.

»Van de mensen die nog wél leven, zou het Bill Burr mogen zijn. Ik zou hem graag willen horen ranten over iets dat op zijn zenuwen werkt. Dan heb ik ook een uur gelachen.»

HUMO Jouw shows staan vandaag in de catalogus van Play. Is er één show die je specifiek is bijgebleven?

Agnew «Ik hou van al mijn shows maar de twee die mij het nauwst aan het hart liggen zijn ‘Morimos Solamente’ en ‘Larger Than Life’. ‘Morimos Solamente’ was mijn tweede show en eveneens een blauwdruk van wie ik geworden ben. Waar mijn eerste show vooral een samenraapsel was van alles wat ik ooit verzonnen had, werkte ik in mijn tweede show ook met een thema en maatschappijkritiek. Een heel bijzondere show was ‘Larger Than Life’, mijn allereerste keer in het Sportpaleis. Dat was nooit eerder gedaan in comedy.»

HUMO Je coachte in 2007 Xander De Rycke voor het programma ‘Comedy Casino Cup’, waarna hij jouw voorprogramma werd van ‘Morimos Solamente’. Ook zijn shows staan paraat in de Play catalogus. Welk gevoel geeft je dat?

Agnew «Ik ben trots en vaderlijk blij. Ik vind het heel knap wat hij de laatste jaren gedaan heeft, zeker met zijn ‘Houdt Het Voor Bekeken’ en de aanwezigheid online. Xander heeft een niche voor zichzelf gemaakt waardoor hij nu ineens de grootste mediacriticus van het land is. Hij doet het dan ook onwaarschijnlijk goed. En met zijn nieuwe show ‘Bekend & Bescheiden’ bereikt hij nu ook de grote zalen.»

