Voor de liefhebbers van een happy end wordt dit een vervelend verhaal. Een stuk vol waarschuwingen over sinistere verkiezingscampagnes, toenemende digitale laster en geavanceerde propaganda. Maar toch moet het verteld worden, vindt Brittany Kaiser, voormalig directeur programmaontwikkeling bij Cambridge Analytica (CA). ‘Het wordt nog angstaanjagender dan het was. Het is een gigantisch probleem’, zegt ze telefonisch vanaf haar vakantieadres in Zwitserland.

Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de deur moeten kiezers wat haar betreft echt weten wat er allemaal wordt geprobeerd om hun gunst te veroveren: het 'wapenarsenaal' bestaat uit een bult gegevens, precieze psychologische profielen en een mediacampagne op maat. Nieuwe documenten die Kaiser onlangs onthulde, tonen volgens een propagandaonderzoeker uit New York aan dat campagneteams bereid zijn om 'te experimenteren' met kwetsbare kiezers, door manipulatieve en angstverwekkende berichten te plaatsen. Een werkwijze die allesbehalve dood en begraven is na de neergang van Cambridge Analytica, stelt Kaiser: ‘Ik was al tamelijk depressief over wat ik aan nepnieuws en negatieve campagne gezien heb tot dusver, en het wordt alleen maar erger richting de verkiezingen in de VS in november.’

Kaiser kan het weten. Jarenlang zat ze in de machinekamer van het databedrijf dat kiezers bestookte met hulp van onder meer (illegaal) geoogste Facebookdata van 87 miljoen gebruikers. Facebookgebruikers die spelletjes speelden of onschuldige quizjes invulden, gaven veelal onbewust hun vrienden, likes en interesses weg. Databedrijven maakten met een mix aan gegevens heel specifieke profielen; een goudmijn voor bedrijven en politici.