Zeven veel gegoogelde vragen over de pil

Vraag 1: Wanneer begin je met de pil?

Niet te vroeg, stelt de Amerikaanse Sarah E. Hill, onderzoeker op het gebied van evolutionaire psychologie, in haar boek: 'Er is geen magisch perfecte leeftijd om aan de pil te gaan, maar ik zou er vóór je negentiende of twintigste jaar voorzichtig mee zijn.' Hill beschrijft hoe geslachtshormonen de 'hoofdaannemers' zijn in het grote verbouwingsproject dat plaatsvindt in je puberteit en adolescentie. Om in die periode je hormoonhuishouding te beïnvloeden met de pil, is volgens haar niet aan te bevelen. Zij pleit voor meer wetenschappelijk onderzoek.

Volgens de Nederlandse gynaecoloog Bertho Nieboer, verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen en hoofdredacteur van Medisch Contact, verstoort het gebruik van de pil de hormonen niet op een negatieve manier en kunnen meisjes in de puberteit er ook al aan beginnen. ,,Al moet je natuurlijk altijd afwegen of het nodig is. Stel dat een meisjes van 13 heftig menstrueert, veel pijn heeft en daardoor twee dagen per maand verzuimt op school - dan kan dat een reden zijn om de pil te slikken. Na één tot twee jaar kun je dan alsnog stoppen en kijken of het nodig is.''