Vijf vragen over het coronavirus: 'Wuhan-virus' kon best eens meevallen'

Wat is de stand van zaken? Kort en goed: in China is een 'coronavirus' overgesprongen van een nog onbekend dier naar de mens. Inmiddels zijn tegen de 500 mensen besmet, onder wie volgens de Chinese autoriteiten ook veertien hulpverleners. Dat zou een sterke aanwijzing zijn dat het virus inmiddels is aangepast om ook van mens op mens over te springen, zoals ook de Chinese autoriteiten hebben bekendgemaakt. Het virus is inmiddels ook aangetroffen in de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Japan en Taiwan, nadat vorige week een eerste geval in Thailand werd gevonden. Daarbij gaat het wel om reizigers vanuit de besmettingshaard, de Chinese miljoenenstad Wuhan.

Aan de andere kant: het lijkt erop dat we nog maar het topje van de ijsberg zien, omdat alleen de meest zieke patiënten zich melden. 'Er zullen misschien honderden tot duizenden besmettingen zijn bij mensen die daar niet of nauwelijks iets van merken, maar het virus wel doorgeven', zegt hoogleraar moleculaire virologie Eric Snijder (LUMC). Vooral de zieke hulpverleners doen hem sterk denken aan de beginfase van sars, de virusziekte die in 2002-2003 774 mensen het leven kostte. 'Daarmee is de deksel wel een beetje van de ketel.'

Hoeveel zorgen moeten we ons eigenlijk maken?

Een troost: tot dusver lijkt het virus niet erg dodelijk. Alle patiënten die aan het virus overleden, waren voor zover bekend op leeftijd en ziek. 'Het vierde dodelijke slachtoffer was een man van 89. Je kunt je afvragen of zo iemand het had overleefd als hij gewoon de griep had opgelopen', zegt Snijder. De hoogleraar vindt bijnamen zoals 'China killer virus' (de Britse boulevardkrant Daily Mirror) dan ook onterecht. 'Vooralsnog lijkt dit meer op een griep die de meeste mensen redelijk doorstaan.'