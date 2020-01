FlixBus kent gigantische groei: 'Voor 8 euro rij je niet zelf naar Amsterdam'

'Als ik met de auto kom, is het te druk en met de trein is het te duur.' Voor Omar El Hassane (44), die in Antwerpen in de buurt van het Centraal Station op zijn FlixBus staat te wachten, is de rekening snel gemaakt. El Hassane betaalde ongeveer 10 euro voor een ticket naar Den Haag. 'Voor een rit van een tweetal uurtjes.'

Dat FlixBus populair is in ons land, is aan het Koningin Astridplein goed te zien. Er staan afwisselend een of twee bussen, die reizigers naar Europese grootsteden als Amsterdam of Keulen brengen. Vorig jaar vervoerde FlixBus drie miljoen passagiers. Van, naar en binnen België. Een stijging van maar liefst 40 procent in vergelijking met 2018, zo blijkt uit nieuwe cijfers.

Mede door een overname van het langeafstandsnetwerk van Eurolines in 2019 is FlixBus in slechts zeven jaar tijd uitgegroeid tot de grootste busaanbieder ter wereld. Het Duitse moederbedrijf FlixMobility heeft zich in het buitenland ook al op treinen en deelauto's gestort, maar in ons land is het vooral bekend van de bussen.