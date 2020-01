75 jaar na de bevrijding van het vernietigingskamp: 'Mijn opa was de bakker van Auschwitz'

De geur van versgebakken brood verspreidt zich over de binnenplaats. De oven die de broden doet rijzen, verwarmt tegelijkertijd het achterliggende woonhuis. Vanuit de keuken kan de echtgenote van de bakker elke beweging in de bakkerij volgen op een flatscreen terwijl ze koffie zet.

Machines en elektronica hebben het werk lichter gemaakt, maar de recepten zijn nog precies dezelfde als die opa, als vijftienjarige gezel, ruim een eeuw geleden in Duitsland leerde. Terug in zijn dorp bouwde hij de bakkerij waar zijn kleinzoon, Jacek Rogal, dagelijks in zijn voetsporen treedt. Jacek komt binnen met iets wat te heet is om aan te pakken. 'Zwiebelbrot', uienbrood, zegt hij met een gulle lach.

Met hun noeste arbeid hebben Jacek en zijn vrouw na de val van het communisme, dertig jaar geleden, het familiebedrijf heropgebouwd. Met verkooppunten in de nabije stad zijn ze de status van dorpsbakker ontgroeid. Het huis straalt welvaart uit, ouderwetse degelijkheid van zware meubels en gebeeldhouwde lambrisering. Maar al geruime tijd slaapt Jacek slecht. 'Je ligt erover te denken als je 's nachts wakker wordt.'