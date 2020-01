Aaf Brandt Corstius preekte het evangelie van de CBD-olie, tot haar geloof begon te wankelen

Ik had nog nooit iets met drugs gedaan. Nou ja, ik heb alles bij elkaar opgeteld twee joints zwaar hoestend een soort van opgerookt en een kwartje plus nog een kwartje plus heel voorzichtig nog een kwartje ecstasy genomen, waarna ik een halve week depressief op de bank zat, bij wijze van afterparty. Ik hou niet van drugs en ik vind hun effecten op mij niet erg indrukwekkend of fijn.

Maar nu was ik ineens op een punt in mijn leven aangeland dat ik elke avond om een uur of 11 op het balkon stond te lurken aan een grote, dikke joint. Die joint rookte ik niet in één keer op, maar ik nam elke avond een paar trekjes: hij ging daarna weer in zijn eigen bakje, op het tafeltje tussen de planten en de kattenbak. Classy.

Het probleem dat hiertoe had geleid was: ik sliep al maanden niet meer. Of ik sliep soms nog wel, maar heel slecht. Ik sliep in, werd wakker en bleef wakker. Urenlang. Mezelf uitputten met sporten, veel naar buiten gaan en ander goedbedoeld gedoe had geen zin. Uitgesponnen bedtijdrituelen met weinig schermtijd en veel Sleepy Time-thee: ook niet. De slaapkamer verplaatsen naar de bovenste verdieping van het huis, waar het het stilst was: ook niet. Het was ongetwijfeld iets hormonaals en had vast te maken met iets wat begint met over en eindigt met gang, want veel vrouwen van ongeveer mijn leeftijd (44) hebben grote slaapproblemen. Maar het kon me niet schelen wat erachter zat. Ik wilde gewoon weer slápen.