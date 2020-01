Waarom deze journalist Meghan Markle helemaal kapot schrijft

In zijn eerste toespraak sinds zijn vertrek als senior royal sprak Harry – “niet de prins of de hertog” – warme woorden over Groot-Brittannië, het volk, zijn oma en de rest van de koninklijke familie. Alleen de media kregen een sneer. De Britse boulevardpers heeft hem en Meghan verdreven, benadrukte hij. Maar dat klinkt zo abstract – de boulevardpers. Je zou er wel eens een gezicht bij willen zien.

Nou, dat kan. En een naam noemen kan ook: Piers Morgan.

Een zeer invloedrijke journalist die Harry, maar vooral Meghan het afgelopen jaar helemaal kapot geschreven heeft en daar voorlopig niet mee stopt. In zijn laatste column omschrijft hij haar als: 'Een tweedehands-autodealer met een tiara op zoek naar de hoogste bieder.' Of eerder: 'Een manipulatieve hielenlikker die heel berekenend Harry’s hart veroverd heeft en zijn blinde liefde misbruikt om alles waarvan hij houdt te vernietigen. Door haar veranderde hij van een populaire, zorgeloze jongen in een treurige moraalridder.'