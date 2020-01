William Boeva bij Alex Agnew: 'De blik op de gezichten van die bestuurders toen ik als een mini Batman uit de wagen sprong zal ik nooit vergeten'

Goeie vriend aan huis en comedian William Boeva gaat deze week in première met zijn nieuwe voorstelling 'B30VA' . De man is inmiddels 30 geworden en dat heeft tot een hoop zelfreflectie geleid die de kern vormde voor deze show. De kleine man met het grote hart voor alles wat culinair is, heeft het vandaag verder over het gebrek aan faciliteiten voor de mindervalide medemens in onze maatschappij en haalt een mooie anekdote boven over die keer dat hij verkleed als Batman op pad ging met sterrenchef Roger van Damme .

Boeva «Ik steek bepaalde recente goeie verhalen over mijn beperking niet in mijn nieuwe show omdat het publiek die dwergenmoppen dan precies al eens gehoord heeft.

»Ik begrijp dat ergens, maar dat is nog altijd wel het leven dat ik leid. Ik stop niet met dwerg zijn omdat we de moppen daarover beu zijn. Nu ja, als ik ze er niet insteek, dan komen ze meestal zeggen dat die er wel in willen.

»Ik wilde me vroeger nooit mengen in maatschappelijke discussies over het gebrek aan faciliteiten voor mensen met een beperking in dit land. Als men naar mij keek als een geslaagd voorbeeld van een succesvol leven met een beperking, dan wilde ik daar van weglopen!

»Maar nu ik 30 geworden ben voel ik wel meer en meer de nood om een spreekbuis te zijn. Onze maatschappij is volop bezig met integratie en gelijkheid, maar dan vooral qua geslacht en huidskleur. Mensen met een beperking horen er gewoon niet bij. Ik wil niet als een zaag overkomen maar dat irriteert me wel meer en meer.

»Goed eten is voor mij enorm belangrijk. Ik heb van kinds af een passie voor eten gehad. Dat kwam deels door mijn opvoeding. Ik rijd zonder problemen anderhalf uur met de wagen om ergens aan de kust een lekker stuk vlees te eten.

»Ik ben goed bevriend met chefkok Roger Van Damme. Ik kwam ooit eens binnen in het Gebaar (zijn restaurant in Antwerpen) en ik zag een sjieke BMW I8 voor de zaak zag staan. Ik vroeg Roger of dat zijn auto was waarop hij zei: 'ja dat is de mijne en hier is de sleutel, je moet maar eens in de koffer kijken'. Toen ik naar zijn auto ging en zijn koffer opendeed, zag ik dat daar een BATMAN-kostuum in lag. Ik haalde het eruit en vroeg aan Roger of het van hem was. Waarop Roger zei; Ja, ik doe dat aan als ik incognito wil zijn. Uiteraard antwoordde ik: 'Roger , ik wil dat ook aandoen '. Hij hielp me mee met aankleden en stelde dat ik op straat rond de blok zou rijden, me dan in het midden van de Leopoldstraat te parkeren ter hoogte van zijn restaurant om dan te wachten tot er een file van 10 auto’s achter mij zouden staan. Tot slot zei hij: 'En als er dan volk genoeg is, dan spring je eruit zoals Batman.'

»Dat heb ik dus gedaan, op advies van Roger, met een hoop toeterende wagens achter mij. Maar de de blik op de gezichten van die bestuurders toen ik als een bezeten mini Batman uit de wagen sprong en wegliep was het allemaal waard en zal ik wellicht nooit vergeten.»