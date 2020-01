De Duitse schlager ‘Du hast Glück bei den Frauen Bel' Ami’ was een megahit in nazi-Duitsland. Zondag werd het lied gezongen door Esther Bejarano, de vrouw die in Auschwitz door het leven ging met het nummer 41948. De 95-jarige Joodse, piepklein en kromgegroeid, zingt in een club in Düsseldorf met zuivere, zelfverzekerde stem met ogen die gloeien van levenslust. Strijdlust.

Esther Bejarano zingt het lied dat haar leven heeft gered. Het is haar beste wraak op de nazi's, heeft ze van tevoren gezegd. En haar beste waarschuwing tegen nazi's of mensen die zich als zodanig zouden kunnen ontpoppen.

Daarom staat Bejarano zo'n 150 keer per jaar op het podium, overal in Duitsland, veel in scholen. Dat doet ze al meer dan dertig jaar, de laatste tien jaar begeleid door de linkse hiphopband Microphone Mafia van Kutlu Yurtseven, een vrolijke Keulenaar met Turkse wortels.