Bert van het concert: Muziek houdt Timber Timbre in leven

HUMO Was Frankrijk de logische keuze voor een groep Canadezen?

Taylor Kirk «Nee, ik woon in Montréal en werk met Franstalige muzikanten, maar ik spreek geen woord Frans (lacht). Maar vrienden waren enthousiast over die studio, dus gingen we kijken. Toen zag ik die verzameling synthesizers en begon ik meteen te dromen. Na onze ‘Hot Dreams’-tour had ik ook zin om vrolijker liedjes op te nemen. Maar het was een risico: niemand wist what the fuck we aan het doen waren. Voor hetzelfde geld hadden we een plaat vol lelijke gothic rock gemaakt.»

HUMO Je teksten zijn nog steeds niet bepaald vrolijk. Of zie ik dat verkeerd?