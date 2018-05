Brian Fast «We hebben alle drie onze eigen levens geleefd, weg van Fun Lovin’ Criminals, en hebben ook alle drie aan eigen projecten zitten sleutelen: Huey aan een soloplaat, Frank en ik aan een reggaeversie van ‘Purple Rain’ van Prince. Een nieuw FLC-album heeft er lange tijd echt niet ingezeten, omdat het ons tien keer meer tijd kost dan vroeger om iets deugdelijks uit onze mouw te schudden.»

HUMO Hoe komt dat?

Fast «We zijn gesettelde mensen tegenwoordig, met vrouwen en kinderen, en we wonen niet meer in New York City maar in Engeland. En aangezien Fun Lovin’ Criminals een door en door New Yorkse band is, slagen we er niet meer in om goeie songteksten te schrijven. ’t Is ook geen goed idee gebleken om op afstand te werken. Onze vorige plaat, ‘Classic Fantastic’, is zo tot stand gekomen, en tussen ons gezegd en gezwegen: over die plaat is geen van ons drieën ooit echt tevreden geweest. Je moet je als band in één en dezelfde ruimte bevinden wanneer je muziek maakt, niet elkaar zo nu en dan eens een bestandje mailen.»