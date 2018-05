HUMO ‘Peaces’ is jullie derde plaat. Was er een plan toen jullie in de studio doken?

STIJN VANMARSENILLE (zang/gitaar) «We wilden vooral zo snel mogelijk nieuwe muziek uitbrengen. Met Future Old People Are Wizards willen we elk jaar een nieuwe plaat maken, maar door het vertrek van onze eerste drummer hadden we na ons debuut al meteen vertraging. Nu zitten we opnieuw op schema.»

HUMO ‘Peaces’ klinkt soberder dan de voorganger.