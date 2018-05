Sparks: 'Niet zomaar grappig'

44 jaar na hun grootste hit ‘This Town Ain’t Big Enough for Both of Us’ vormen de broers Ron en Russell Mael nog steeds de meest overspannen klinkende poprockband ter wereld: Sparks .

Russell Mael «We gaan songs van onze laatste plaat ‘Hippopotamus’ spelen, afgewisseld met enkele popular favourites en wat minder bekende nummers. Vooral die laatste categorie bezorgt ons hoofdbrekens, omdat we in totaal drieëntwintig platen hebben uitgebracht, goed voor meer dan tweehonderd nummers. Een hels karwei om daar een keuze uit te maken.»

HUMO Pik er eens één nummer uit waarvan u zegt: dit is Sparks ten voeten uit?

Mael «Als je Sparks zou moeten uitleggen aan iemand die nog nooit iets van ons heeft gehoord, dan zou ik ‘As I Sit Down to Play the Organ at the Notre Dame Cathedral’ aanraden. ’t Is een vuurproef: wie van dat nummer houdt, zal van Sparks houden. Wie er niks van moet weten, zal de rest van ons repertoire evenmin kunnen pruimen.»

HUMO ‘As I Sit Down’ past in de goeie Sparks-traditie van vreemde songtitels, à la ‘Lighten Up, Morrissey’ of ‘What Are All These Bands So Angry About?’.

Mael (knikt) «Ron verzint al die titels en schrijft de teksten. Voor mij is het altijd in spanning afwachten met welke vondst hij nu weer op de proppen zal komen: ík ben aan het eind van de rit degene die ze moet zingen (lacht). Geen klachten, hoor: hij doet dat uitstekend. Neem nu een titel als ‘So Tell Me, Mrs. Lincoln, Aside From That How Was the Play?’: briljant, toch?»

HUMO Ik kan me voorstellen dat u toch even moest slikken toen uw broer kwam aanzetten met ‘The Missionary Position’, het tweede nummer op ‘Hippopotamus’.

Mael «Nee, hoor, ik vond het van het begin af een uitstekende tekst. Er spreekt een zeker nostalgisch verlangen uit dat nummer: ’t gaat over een man – niet noodzakelijk Ron of ikzelf – die zich onbeschaamd uitspreekt als fan van de goeie ouwe missionarisstand: ‘It’s a little retro and a bit passé / But you know you make her feel A-OK’. Ik hou van zulke teksten, omdat ze niet zomaar grappig zijn om grappig te zijn: er zit altijd iets meer achter.»

HUMO Weet u overigens of Morrissey kon lachen met ‘Lighten Up, Morrissey’?

Mael «Jaja, wel degelijk, dat heeft hij ons zelf gezegd. Morrissey is een fan, hè.»

HUMO Dat heeft hij dan gemeen met grootheden als Beck, Depeche Mode, Faith No More en wijlen Joey Ramone. Door wiens lof zijn jullie het meest gevleid?

Mael «Door die van wijlen jouw landgenoot Marc Moulin, de bezieler van het geweldige Telex. Zijn weduwe Laurence is nog altijd een goeie vriendin van ons, en ze heeft beloofd dat ze er zeker bij zal zijn in Antwerpen. Mag ik haar via deze weg melden dat we haar niet zullen teleurstellen?»