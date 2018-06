Nooit in de dertien opeenvolgende jaren dat we hem nu al interviewen over ’s werelds oudste pop- en rockfestival, klonk Pinkpop-baas Jan Smeets brozer dan deze keer. Smeets, 73 inmiddels, is duidelijk nog niet geheel hersteld van de spoedoperatie die hij op 23 mei aan zijn hart heeft ondergaan: spreken gaat moeizaam, af en toe raakt hij de draad kwijt, na iedere anderhalve zin moet hij even op adem komen. Maar noblesse oblige: de oude baas blijft strijdbaar.