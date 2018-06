HUMO Geen zin om te slapen, Liesa?

LIESA VAN DER AA «Zoiets, wij brengen alleszins een stuk dat zeven uur zal duren (lacht). Ik ben wel eerder lang opgebleven, maar nog nooit heb ik de verantwoordelijkheid voor die nacht gedragen. Vorig jaar was ik er ook al bij, maar toen speelde ik maar een uurtje mee. Ik dirigeer nu mijn nieuwe ensemble One Trick Pony, dat bestaat uit acht strijkers, vier blazers, een pianiste en een drummer. We zullen in verschillende ploegen op het podium staan. Van muzikanten die al op De Kortste Nacht hebben gespeeld, hoor ik dat je na verloop van tijd een scherpe focus ontwikkelt. Al blijft het een vreemde ervaring om voor slapende mensen te spelen. Daar krijg je toch weinig van terug (lacht).»

HUMO Gezellig!