Jay MNG: 'Puurheid voor alles, quoi'

HUMO Zelfs de AB-programmator had nog niet van je gehoord toen ze hem voorstelden je te boeken. Wat moet hij over je weten?

Joris Mpeti Ngama «Ik ben Joris, kom uit Brussel, en heb daar leren rappen op open mics en op 54 (cinq-quatre, de fonetische bijnaam van de Brusselse Place Sainte-Catherine, red.), de scene rond Stikstof. Et voila. Mijn artiestennaam spreek je op zijn Engels uit als Jay Em-en-gee, gewoon mijn initialen dus, want de echte is veel te lang. Nee, met Jay-Z heeft het niets te maken, ik ben zelfs geen fan van hem (lacht).»

HUMO Was het altijd al duidelijk dat je in het Nederlands zou rappen?