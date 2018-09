Feest! Yuko, dat eeuwig onder de radar blijvend muzikantensnoepje, bestaat tien jaar. De nieuwe plaat ‘Ten Years of Staring Back’ ligt in oktober in de winkel, een groots verjaardagsconcert – inclusief operazangeres – volgt. Maar eerst speelt de band rond Kristof Deneijs op Deep in the Woods, qua verborgenparel-gehalte het Yuko van de zomerfestivals.