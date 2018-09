Bert Dockx: 'Zondaars en helden'

HUMO Met Dans Dans en Flying Horseman herinterpreteerde je al nummers van Joy Division, David Bowie en Tom Waits. Wat heb jij met covers?

Bert Dockx «Mijn roots liggen in de jazz, en daar is het heel normaal dat je covers speelt. Een langspeler vol avontuurlijke versies van andermans muziek is voor jazzmuzikanten zeker niet minder waard. Ik ben erg blij met ‘Transit’, omdat ik in alle nummers veel van mezelf heb kunnen steken. Zoals in Townes Van Zandts ‘Rake’: het tweede deel begint heel repetitief en eindigt extreem lawaaierig. En in ‘I’m on Fire’ van Bruce Springsteen smokkel ik een donker instrumentaal stuk binnen.»