The Tallest Man on Earth: 'Vliegen!'

The Tallest Man on Earth, Kristian Matsson uit Zweden, is nog steeds geen centimeter groter dan 1 meter 70, maar als artiest blijft hij groeien. De herfstkleurige solofolkplaat ‘The Wild Hunt’ (2010) was zijn terechte doorbraak, met ‘Dark Bird Is Home’ (2015) ging hij plots met een band de hort op, en anno 2018 zoekt hij uit wat beeld aan zijn muziek kan toevoegen in het project ‘The Bird Sees the Solid Ground’: apart uitgebrachte liedjes waarvoor hij een studio- én een videoversie opneemt. Volgende week staat hij in de Roma.