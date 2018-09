Timothy Showalter: 'Te grote fan'

Toen het door alcohol geteisterde lichaam van Jason Molina het in 2013 begaf – hij was amper 39 – verloor de muziek een cultheld. Als stuurman van Songs: Ohia en The Magnolia Electric Co. had hij een tiental goede tot meesterlijke (‘The Lioness’, ‘Didn’t It Rain’, ‘The Magnolia Electric Co.’) platen uitgebracht. Vijf jaar na zijn dood trekken de overgebleven leden van The Magnolia Electric Co. door Europa om Molina te eren – op vrijdag 28 september staan ze in De Roma – en niemand minder dan Timothy Showalter van Strand of Oaks zal de songs van zijn idool zingen.