Pieter Van Dessel «In 2006 verhuisden mijn vrouw en ik naar Canada. Ik liet alles achter: mijn job bij een uitgeverij, mijn auto, mijn gsm, zelfs mijn muziekinstrumenten. Toen ik besefte dat alles wat ik nodig had in twee koffers paste, voelde dat erg bevrijdend. In Canada durfde ik me voor het eerst volop op mijn muziek te gooien – toen is Marble Sounds ontstaan. Het idee dat je niet te veel gewicht met je mee hoeft te dragen, is me daarna altijd bijgebleven.»

HUMO Ook als je songs schrijft?

Van Dessel «Dan minder, mijn songs hebben veel laagjes en versieringen, ze klinken soms klein maar er zit altijd veel in. Ik heb nu ook veel accidentjes gehouden: eerste takes, geschuif op de frets van een gitaar, kleine foutjes. Maar ik heb wél over gewichtige zaken gezongen om ze vervolgens achter me te laten.»