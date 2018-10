HUMO Met single ‘Dark Ride’ kozen jullie meteen voor de opvallendste song op jullie nieuwe plaat: een disconummer.

Jan Straetemans (zanger-gitarist) «We wilden eens iets maken dat niet zo hoekig klinkt als onze oude muziek, en daarom speelden we één lange groove. We amuseerden ons en bleven experimenteren tot we een echt liedje hadden.»

Cedric Maes (gitarist) «Mensen gaan ‘Dark Ride’ waarschijnlijk vergelijken met ‘Miss You’ van The Rolling Stones, en dat mag, want het is er zeker door beïnvloed. Maar we apen natuurlijk niet zomaar na, hè!»