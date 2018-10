‘Haar liedjes houden me wakker,’ zei Drake toen hij in 2016 de onbekende Britse zangeres Jorja Smith uitnodigde om mee te zingen op zijn plaat ‘More Life’. Sindsdien nam Bruno Mars haar mee op tournee, vroeg Kendrick Lamar haar om een bijdrage voor zijn soundtrack bij ‘Black Panther’ en heeft ze haar debuut ‘Lost & Found’ uitgebracht. Een bijzonder snel rijzende ster dus, en Smiths show in de Ancienne Belgique dit weekend was dan ook in een mum van tijd uitverkocht.