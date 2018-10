Uberdope: 'Even de Schuer bellen'

Compact Disk Dummies zat achter de knoppen en Brihang rapt een potje mee, maar bovenal tonen Gille De Bruycker, Ruben Boidin en Jef De Temmerman op ‘Graag gedaan’ dat zij al sinds 2005 – nog vóór de grote hiphophype – in the game zitten. Vrijdag stelt Uberdope de plaat voor in de Gentse Charlatan.

HUMO In 2015 verdwenen jullie van de aardbol. Hoe kwam dat?