Public Service Broadcasting: 'De schaduw van James Cameron'

Public Service Broadcasting zijn drie Britse jongens die krautrock brengen, gekruid met samples uit de schooltelevisie van vroeger. De maanlanding en de mijnstakingen van de jaren 80 in Wales stonden eerder al centraal op hun platen, nu hebben ze een nieuwe ep, ‘White Star Liner’, die helemaal over de Titanic gaat. Op 4 november meren ze aan in Antwerpen.

HUMO Is Public Service Broadcasting meer een missie om mensen te informeren dan een band?

J. WILLGOOSE (gitaar/elektronica/geschiedkundige info) «Neen, we willen gewoon met onze muziek nieuw licht werpen op historische gebeurtenissen. Op ‘The Race for Space’ heb ik de maanlanding verteld vanuit het standpunt van het controlecentrum op aarde. En voor ‘White Star Liner’ kijken we voorbij de ramp en beginnen we met de bouw van de Titanic.»

HUMO Een onderwerp als de Titanic is gesneden koek voor jullie, niet?

WILLGOOSE «Dat lijkt zo, maar het is erg moeilijk om beeld- en geluidsfragmenten te vinden uit 1912: radio stond in zijn kinderschoenen en televisie bestond nog niet. Met authentieke beelden van de Titanic kun je ongeveer één minuut vullen. Ik heb het grotendeels moeten doen met latere opnames, zoals interviews met overlevenden uit de jaren 50. Daardoor moest ik abstracter werken dan normaal, maar dat paste eigenlijk beter bij zo’n tragedie waarbij 1.500 mensen zijn verdronken. Ons nummer over de ramp zelf is volledig instrumentaal: we zijn vertrokken van de morsecode van het toenmalige noodsein en hebben dat naar muziek vertaald.»

HUMO Het resulltaat is toegankelijker dan wat jullie normaal maken.

WILLGOOSE «Absoluut, en dat is bewust. ‘White Star Liner’ hebben we geschreven in opdracht van de BBC voor The Biggest Weekend, een festival dat plaatsvond in Belfast, op de plek waar de Titanic is gebouwd. De eerste keer dat we de muziek zouden spelen, was voor een paar duizend concertgangers die ook voor Beck en Franz Ferdinand kwamen. Dan kun je niet komen aanzetten met taaie soundscapes (lacht).»

HUMO Waarom heet de ep niet ‘Titanic’?

WILLGOOSE «Om de open deur te vermijden. Bij alles wat we deden, hing de schaduw van James Camerons ‘Titanic’ over ons. Die film heeft ieders beeld van de ramp gekleurd. Daar wilden we ver van wegblijven. Ook omdat het verhaal op zich sterk genoeg is, je hoeft er heus geen banale love story in te verweven. Die personages van Leonardo DiCaprio en Kate Winslet waren niet eens op dat schip!»

HUMO In slotnummer ‘The Deep’ pleit een overlevende ervoor om het wrak met rust te laten.

WILLGOOSE «Ja, en dat is een vorm van zelfkritiek. Net als James Cameron, heb ik nu ook voordeel uit dat verhaal gehaald, maar uiteindelijk blijft het wel een massagraf op de bodem van de oceaan. Je vergeet al eens wat voor een tragedie de ramp met de Titanic was, en hoe verschrikkelijk het moet geweest zijn voor al die mensen die de dood in de ogen keken. »