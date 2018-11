Zelfs al hebt u zijn uitstekende soloplaten niet in de kast liggen, toch heeft de sax van Colin Stetson u al ontroerd: hij blies voor The National, David Gilmour, Arcade Fire, Bon Iver, Feist, Tom Waits en dit jaar nog voor regisseur Ari Aster in zijn doorbraakfilm ‘Hereditary’. Stetson komt in z’n eentje naar de AB (13 november) en Brugge (18 november), waar hij zijn sax zal doen zingen, kloppen, gillen en brommen.