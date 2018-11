Verplichte kost voor jazzfans, maar ook de moeite voor liefhebbers van bossanova, experimentele elektronica of Prince: de debuutplaat van kornettist Ben LaMar Gay, op zondag 18 november te checken in de AB. Die veelzijdigheid is geen toeval. ‘Downtown Castles Can Never Block the Sun’ is namelijk geen gewone debuutplaat: ze is samengesteld uit zeven schijven die Gay de voorbije zeven jaar heeft opgenomen, maar nooit heeft uitgebracht.