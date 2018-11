Shht: 'Veertig jaar ploeteren'

HUMO Jullie schreven jullie ooit in voor de Rock Rally als ‘De Pascal Deweze Fan Club’. Heeft hij het jullie al vergeven dat hij ‘Love Love Love’ niet mocht producen?

MATHIJS STEELS (toetsen) «Daar hebben we nochtans wél over nagedacht, maar Pascal vond dat we het beter zelf konden doen. Hij had vast gelijk, want vier van ons studeren productie. Nóg een extra mening leek niet bepaald nodig.»

NATHAN YSEBAERT (gitaar) «Die bandnaam hadden we gekozen om op te vallen in zijn mailbox. Toen we uiteindelijk toch voor Shht kozen, begreep hij het wel, al vond hij het ‘commercieel een slechte zet’ (schatert).»