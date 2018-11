Julia Holter: 'Klank geven aan chaos'

Julia Holter s jongste worp ‘ Aviary ’ is volgens onze recensent ‘een regenboog van muzikale kleuren en stijlen’ en kreeg vier sterren. De avant-gardepopprinses (denk Björk of Kate Bush ) staat deze week in De Roma in Antwerpen en dat belooft een blij weerzien te worden.

Julia Holter «Eind augustus speelde ik in OLT Rivierenhof met Flying Horseman als voorprogramma: wat klonken zij geweldig! En ik hou van België, want je krijgt hier altijd een chocolaatje bij je koffie.»

HUMO ‘Aviary’ is bloedmooi, maar ook overweldigend, met z’n vijftien lange songs.

Holter «Ik weet het. Op mijn vorige plaat ‘Have You in My Wilderness’ heb ik mezelf uitgedaagd om échte songs te schrijven, met strofes, refreinen en zo. Op ‘Aviary’ heb ik mezelf geen beperkingen opgelegd. Ik kon toch niet helder denken. Nog steeds niet, eigenlijk. De wereld voelt de laatste jaren als een bijzonder sombere en chaotische plek aan. Mensen zijn bang en sluiten zich af, in plaats van de hand uit te steken. Toen mijn landgenoten Donald Trump hadden verkozen, was ik in shock. Ik heb op ‘Aviary’ klank gegeven aan de chaos in mijn hoofd, in de hoop dat het helderheid zou bieden.»

HUMO Is dat gelukt?

Holter «Niet echt, nee.»

HUMO Nooit eerder gezien: in het persdocument van ‘Aviary’ staat een volledige alinea over de filosofen Dante en Augustinus.

Holter (lacht) «Ik vind mijn inspiratie in boeken. Ik verzamel alle citaten en ideeën die mij prikkelen en steek ze in mijn liedjes. ‘Why do you squander? Why do you hoard?’ uit mijn single ‘I Shall Love 2’ leende ik bijvoorbeeld van Dante, uit zijn ‘Inferno’. Maar de muziek komt altijd op de eerste plaats, want muziek – zeker de mijne – moet je ervaren.

»Ik wil niemand belasten met een traktaat van één of andere dode theoloog, maar journalisten praten graag over de verwijzingen in mijn songs. Ik ook, hoor. Mijn ouders zijn historici en hoe ouder ik word, hoe meer ik besef hoezeer ik op hen lijk.»

HUMO Nog een gelijkenis: je vader Darryl Holter is ook muzikant. Hij debuteerde in 2008, een jaar na jou.

Holter «In mijn vroegste herinneringen aan mijn vader speelt hij op zolder gitaar met een vriend. Bob Dylan en Woody Guthrie zijn z’n grote helden. Hij heeft mij gitaar leren spelen toen ik 8 was, net zoals zijn vader dat aan hem had getoond toen hij klein was.»

HUMO Wat vindt hij van je nieuwe plaat?

Holter «Mijn ouders zijn onvoorwaardelijk trots op me, wat betekent dat ze nooit eerlijk zullen zeggen wat ze vinden van mijn muziek (lacht). Volgens mij vinden ze ‘Aviary’ goed, maar ‘Have You in My Wilderness’ beter.»

HUMO En jij?

Holter «Ik hou van al mijn platen. Ik kan mezelf niet goed uitdrukken, behalve met muziek. Daarom zal ik altijd liedjes blijven schrijven.»

Julia Holter speelt op woensdag 28 november in De Roma.