Liam Howlett (The prodigy): 'Verkleed als mier'

De iconische hanenkam van zanger Keith Flint is verdwenen, maar ook op de zevende plaat ‘No Tourists’ blijft The Prodigy even hard pompen als vroeger.

Het Britse trio komt vrijdag 7 december Vorst op z’n kop zetten. Artiesten die ruim dertig miljoen platen hebben verkocht, laten zich gewoonlijk interviewen in steriele hotellobby’s, maar Liam Howlett, producer, songschrijver en oprichter van The Prodigy, koos een Londense pub met een plakkerige vloer.

Liam Howlett «Mensen zijn lui geworden. Algoritmes geven hun playlists op maat, ze laten zich leiden door hun smartphones en vergeten rond te kijken. Ik wil iedereen aanmoedigen om een leven te leiden zonder begeleiding. Maar wij zijn geen politieke band. The Prodigy draait rond escapisme, dat is altijd zo geweest.»

HUMO Waar rijdt de bus op de hoes heen?

Howlett «Naar The Four Aces Club in Londen. Daar hebben we ons eerste optreden gespeeld. We kregen 100 pond en ik heb toen meteen mijn baan opgezegd. Als ik geld kan verdienen met muziek, waarom zou ik dan iets anders doen?»

HUMO Jullie zijn nu gemiddeld 50, maar jullie lijken niet milder.

Howlett «Ik voel nog steeds dezelfde honger als toen ik in 1990 The Prodigy heb opgericht. Muziek moet me wakker schudden. Sommigen noemen die energie woede, maar ik weet niet of dat klopt. Ik ben wel steevast ontevreden over wat we al verwezenlijkt hebben. Ik denk dan: vind je deze plaat goed? Wacht dan tot je onze volgende hoort.»

HUMO Hoe houden jullie de samen-werking fris na zeven platen?

Howlett «Je kunt niet verwachten dat je in krek dezelfde omstandigheden andere platen kunt afleveren. Ik heb me daarom in een nieuwe studio teruggetrokken. En ik ben dagenlang wakker gebleven, om extra scherp te zijn.»

HUMO Hoe is het Amerikaanse hiphopduo Ho99o9 op jullie plaat beland?

Howlett «We zagen ze op Afropunk, een festival in Zuid-Afrika. Wat een energie! We hebben hun meteen gevraagd of ze wilden samenwerken. Toen de song af was, wilden we die allebei op onze eigen plaat. Zij zijn maar met twee en wij met drie, zodus... (lacht).»

HUMO Welk nieuw nummer zal nog jaren in de liveset zitten?

Howlett «‘We Live Forever’. Die hoort naast ‘Firestarter’, ‘Breathe’ en onze andere klassiekers. Maar het publiek beslist: elk nummer dat een kleine rel veroorzaakt, blijft.»

HUMO Wat is het vreemdste dat jullie al vanaf het podium hebben gezien?

Howlett «Tijdens een recente show in Rusland zag ik een man verkleed als mier, met voelsprieten en extra armen. Ik dacht: het is zover, ik ben gek geworden. De mier is het symbool van onze band: hij is klein, sterk en werkt het best in een team. Die fan had zich verkleed als eerbetoon, en we hebben hem backstage uitgenodigd. Blijkbaar is hij enkele dagen later opgepakt omdat hij er verdacht uitzag in zijn mierenpak (lacht).»