HUMO Jullie omschrijven jullie muziek als lintjazz of synthbebouwing: gaat ‘Duizeldorp’ over de Vlaamse ruimtelijke ordening?

Lander Gyselinck «In het nummer ‘Deinze’ sommen we inderdaad een heleboel Vlaamse dorpen en steden op, maar het is géén conceptplaat.

»Fulco en ik hebben wél dezelfde aparte humor, omdat we in onze jeugdjaren naar komische tv-programma’s zoals ‘Van Kooten en De Bie’ en ‘Theo en Thea’ hebben gekeken: vandaar al die vreemde benamingen. Maar we wonen natuurlijk in Vlaanderen, en je kunt niet ontkennen dat de ruimtelijke ordening hier nogal chaotisch is. Alleen lachen we daar niet mee, we kijken er eerder met een zekere weemoed naar, en zien er ook de schoonheid van in. Diezelfde grilligheid zit trouwens ook in onze muziek.»