Cypress Hill: 'Niets vreemder dan doodgaan en daar een song over schrijven'

Wie het kerstverlof feestelijk wil inzetten, moet vrijdag 21 december in de Amsterdamse concertzaal AFAS Live zijn, waar Cypress Hill u gegarandeerd insane in the brain zal maken.

Producer DJ Muggs, tevens verantwoordelijk voor de beat van House of Pains wereldhit ‘Jump Around’, kijkt ernaar uit om in de met koffieshops gezegende grootstad ‘Elephants on Acid’ voor te stellen, de eerste Cypress Hill-plaat sinds 2010.

HUMO ‘Elephants on Acid’ klinkt als een psychedelische trip. Ervaring mee?

Muggs «Ik heb geen drugs nodig, ik ben psychedelisch genoeg op mezelf. Enkele jaren geleden droomde ik over kleurrijke olifanten die rond mijn hoofd zweefden op de tonen van de meest onwerkelijke muziek. Sindsdien heb ik geprobeerd een plaat te maken die klonk als mijn droom.»

HUMO Het is van 2001 geleden dat jij nog eens een volledige plaat van Cypress Hill hebt geproduceerd.

Muggs «We zijn druk bezig geweest met andere projecten. De plaat was zo goed als af in 2013, maar toen trok B-Real op tour met Prophets of Rage (supergroep met leden van Public Enemy en Rage Against The Machine, red.) en hebben we alles even op pauze gezet. Dat betekent niet dat we niet meer van elkaar houden. Hoe lang het ook geleden is, telkens als wij vieren samenkomen, voelt het alsof we nooit zijn weggeweest.»

HUMO Eén van de songs heet ‘Muggs Is Dead’. Wat was er aan de hand?

Muggs (lacht) «Ik haat binnen de lijntjes kleuren, ik doe veel liever iets vreemds. En wat is er vreemder dan doodgaan en daar dan een song over schrijven?»

HUMO De plaat eindigt met ‘Stairway to Heaven’.

Muggs «Ik had die song in elkaar gebokst voor een zijproject, maar B-Real kreeg niet genoeg van de beat. Hij zei dat die hem deed zweven. Dus gaf ik de song aan Cypress Hill en noemde hem ‘Stairway to Heaven’.»

HUMO Wat vind je van Led Zeppelins klassieker?

Muggs «Nog nooit gehoord.»

HUMO Oké dan. Zijn dat echte olifanten die ik hoor op ‘LSD’?

Muggs «Ja! Ik kan niet goed beats bricoleren in een steriele studio. Daarom trek ik de wereld rond en neem ik van alles op: olifanten in Thailand, straatmuzikanten in Egypte. Ik heb altijd graag vreemde geluiden in een track gestoken, zoals dat hinnikende paard in ‘Insane in the Brain’.»

HUMO In 2014 stelde Humo een top twintig van hiphopsongs op. ‘Illusions’ van Cypress Hill belandde op vijftien.

Muggs «Haalde slechts één van mijn songs jullie lijst? Dat suckt!»

HUMO Welke songs zou jij kiezen?

Muggs «Twintig keer Cypress Hill.»

HUMO Echt?

Muggs «Een gratis levensles: als je niet in jezelf gelooft, wie zal dat dan wel doen?»