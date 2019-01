Dee-J «We brengen heel wat vrienden mee: in het voorprogramma spelen Hangman’s Chair en Dool, twee van de beste metalbands van het moment, en Front 242 komt langs tijdens onze liveset. Wat zij zullen uitspoken, wil ik nog even geheimhouden.»

HUMO Jullie nieuwe plaat was niet gepland, hè?

Dee-J «Met La Muerte plannen we nooit ver in de toekomst. Het idee om nog eens samen te spelen heeft tot een comebackshow in de AB geleid, en die was zo leuk dat we nog meer optredens hebben geboekt. Zolang we er plezier aan beleven, gaan we door. We doen het alleszins niet voor het geld: La Muerte levert niet bepaald een fortuin op (lacht). Deze keer hebben we ook alle tijd genomen om nummers te schrijven, dat was vroeger wel anders. We hadden uiteindelijk meer dan twintig sterke songs, en daarvan hebben we er tien gekozen die het meest typerend zijn voor La Muerte. We wilden zeker geen breuk met ons verleden.»