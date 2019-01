Guy Van Nueten: 'Oude punkers en dode componisten'

Net als voorgangers ‘Merg’ en ‘Pacman’ bevat ook deze plaat intimistische pianostukjes die naadloos aansluiten bij het werk van internationale grootheden. Dat hoorden ook de jongens van platenlabel Sony Classical, waar Van Nueten als allereerste Belg een contract mocht tekenen.

HUMO Sony Classical? Dat klinkt nog net niet zo gewichtig als Herbert von Karajan, de legendarische dirigent van het Berliner Philharmoniker.

GUY VAN NUETEN (lacht) «Het klinkt nogal ernstig, maar zo is er tenminste duidelijkheid. Mijn vorige plaat belandde in de platenbakken weleens bij ‘wereldmuziek’ of ‘jazz’, nu mag ik gewoon bij ‘pianomuziek’. Dat heb ik ook aan eigentijdse componisten als Nils Frahm en Olafur Arnalds te danken. Zij hebben een publiek aangeboord voor dit soort muziek. Zo gaat het vaak in de platenindustrie. Met The Sands (waar Van Nueten ooit begon als toetsenist, red.) zijn we ook pas door een label binnengehaald nadat dEUS was doorgebroken.»

HUMO Voelt dat contract bij Sony Classical als een vorm van vertrouwen?

VAN NUETEN «Absoluut. Mijn vorige plaat heb ik nog in eigen beheer moeten uitbrengen, en het was hard om vast te stellen hoe geruisloos ze onthaald werd. Het was geen popmuziek, en op Klara focust men voornamelijk op dode collega’s.

»Dat is nu veranderd. In één klap vond ik meer luisteraars en kreeg ik budget voor goede opnameruimtes en instrumenten.»

HUMO De werktitel van ‘Contact’ was ‘De boterham’. Dat moet je toch even uitleggen.

VAN NUETEN «Elk van mijn drie platen bevat een langer werk, een ‘boterham’. Ik heb jarenlang songs geschreven, maar op een bepaald moment was dat vat leeg. Ik wilde niet langer aan dat format vasthangen. En laten we eerlijk zijn: het is ook een beetje voor de eer, om me te bewijzen met een grootser stuk.»

HUMO Veel van het werk op ‘Contact’ is gemaakt in opdracht, voor bijvoorbeeld een theatervoorstelling of een film. Heb je die druk nodig?

VAN NUETEN «Werken tegen de tijd helpt me wel, maar ik doe het ook om sociale redenen. Als componist werk je altijd alleen, maar dankzij zulke opdrachten kom je steeds in een andere wereld terecht – en verdien je als alles goed gaat ook je kost.»

HUMO Mis je de popwereld niet?

VAN NUETEN «Natuurlijk. Ik kan nog altijd genieten van goeie songs, of de power van een goeie groep. En ik kom soms nog buiten, hoor. Onlangs nog heb ik met Reena Riot gespeeld, en ik heb nog wat songs op mijn schap liggen, wie weet gebeurt daar nog iets mee.»

HUMO Een reünie van The Sands behoort tot de mogelijkheden?

VAN NUETEN «We komen nog erg goed overeen, maar: neen. Het zijn oude punkers, die zullen zich nooit tot een reünietour laten verleiden (lacht).»