The Dandy Warhols: 'Als David Bowie ons leuk vond, moeten we toch íéts goed doen!'

HUMO Sommige nummers op ‘Why You So Crazy’ klinken experimenteel: wilden jullie terug naar jullie begindagen?

Peter Holmström (gitarist) «We hebben zeker niet bewust omgekeken. Als ik deze plaat moet vergelijken met één van onze vorige, dan misschien met ‘Welcome to the Monkey House’, omdat we toen ook vaak gitaren als synths deden klinken. Het is wel een verwarrende plaat, je hoort countrystuff naast meer avontuurlijke nummers en vintage Dandy-songs. Het lijkt wel alsof we drie platen in één schijf wilden proppen.»

HUMO Eén van de minder toegankelijke nummers heet ‘To the Church’, een verwijzing naar ‘Modern Love’ van David Bowie.