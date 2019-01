De Staat: 'Op de foto met de Stones'

Het Nederlandse vijftal De Staat is in eigen land al jaren één van de populairste alternatieve rockgroepen. Met hun vijfde plaat ‘Bubble Gum’ probeert de bende rond zanger-gitarist Torre Florim ook de rest van Europa te veroveren: aftrap op 1 februari in de Hasseltse Muziekodroom.

HUMO ‘Bubble Gum’ klinkt nog elektronischer dan voorganger ‘O’.

Torre Florim «De gitaren klinken vaak als synthesizers omdat we in de studio nog meer dan vroeger met allerlei effectpedalen hebben geëxperimenteerd. Maar of we daarom richting elektronica gaan? Ik vind het parcours van een band als Soulwax best interessant, maar ik wil niet per se dezelfde weg volgen. Het belangrijkste is dat we onszelf blijven verrassen.»

HUMO Op ‘Bubble Gum’ zeggen jullie dat iedereen in een bubbel leeft en alleen de informatie toelaat die daarin past. Willen jullie de luisteraars wakker schudden?

Florim «We willen hen uitdagen door hen te confronteren met andere ideeën, maar in de nieuwe nummers observeer ik toch vooral. Ik heb met open mond naar de jongste Amerikaanse verkiezingen zitten kijken: de Republikeinen en de Democraten leken het in hun campagnes over twee compleet verschillende landen te hebben. Ze bleken niet in staat om zich in te leven in het standpunt van de andere, en dat fascineerde mij zo dat ik er de song ‘Kitty Kitty’ over heb geschreven.

»Maar ook bij ons leeft iedereen in zijn eigen wereldje, en velen hebben de neiging om dat op de sociale media véél mooier te maken dan het is. Rockbands zijn er ook erg goed in: daarover gaat ‘Fake It Till You Make It’.»

HUMO De song ‘Me Time’ lijkt me ook geen pleidooi voor meer egocentrisme.

Florim (lacht) «Nee, wij vinden onszelf zeker niet belangrijker dan de anderen. ‘Me Time’ was eerst een instrumentaal nummer, en de muziek riep bij mij het beeld op van een fuifbeest dat een feestje binnenstormt met een houding van ‘Kijk allemaal naar mij’. Bij de band lachen we weleens met zulke egotrippers, maar plots bedacht ik me dat De Staat zich er zelf schuldig aan maakt: wij maken zoveel kabaal dat de mensen wel naar ons móéten kijken.»

HUMO Recent mochten jullie het voorprogramma van zowel Muse als The Rolling Stones spelen.

Florim «De laatste jaren luister ik niet meer zoveel naar Muse. Maar omdat zij al heel lang muziek maken voor een groot publiek en tóch weird stuff blijven verzinnen, zijn Matthew Bellamy en co. nog altijd een inspiratiebron. Ik vond het een hele eer dat ze ons vroegen voor hun Europese tournee. Het was ook boeiend om te zien hoe die megashows georganiseerd worden. Die van The Rolling Stones zijn natuurlijk nog groter. Echt vreemd om op hetzelfde podium te staan als zij. Ze waren trouwens heel sympathiek, ze hebben met ons gepraat en we zijn samen op de foto gegaan. Straffe verhalen over Mick en Keith heb ik helaas niet, maar ik ben zo al dik tevreden!»